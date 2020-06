Haftbefehl 40-Jähriger mit gefälschten Dokumenten kontrolliert

Am Dienstag, 23. Juni, wies sich ein Autofahrer in Schmidgaden mit gefälschten Dokumenten aus, was den kontrollierenden Beamten jedoch auffiel. Gegen den 40-Jährigen erging Haftbefehl.