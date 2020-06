Zusammenarbeit Besuch beim Landrat – Stefan Beil ist neuer Abteilungsführer der Bereitschaftspolizei

Polizeidirektor Stefan Beil ist seit 1. Juni neuer Leiter der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung (BPA) Sulzbach-Rosenberg, zu der auch die Außenstelle Nabburg gehört. Am Freitag, 26. Juni, wird er von Staatsminister Joachim Herrmann im Rahmen eines Festaktes offiziell in sein Amt eingeführt werden.

Landkreis Schwandorf. Beil wird Nachfolger von Leitendem Polizeidirektor Ludwig Härtl, der nach 45 Dienstjahren in den Ruhestand getreten ist. Bei einem Antrittsbesuch bei Landrat Thomas Ebeling wurde auch über den Standort Nabburg gesprochen.

Die VII. Bereitschaftspolizeiabteilung ist die größte Polizeidienststelle in Bayern. Sie umfasst an den beiden Standorten Sulzbach-Rosenberg und Nabburg rund 1.600 Beschäftigte, darunter mehr als 1.100 Beamte in Ausbildung. Die Bereitschaftspolizei an diesen beiden Standorten ist ein reiner Ausbildungsstandort, an dem die Polizeiausbildung für die 2. Qualifikationsebene (mittlerer Polizeivollzugsdienst) stattfindet. „Hier wird seit 30 Jahren das Fundament für eine erfolgreiche Polizeiarbeit in ganz Bayern gelegt“, brachte Beil, der zuletzt stellvertretender Leiter des Fachbereiches Polizei der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern war, die Leistungen der beiden Standorte auf den Punkt.

Beil zeigte den aktuellen Sachstand, die Entwicklungen und auch die Zukunftsperspektiven der am Fichtenbühl in Nabburg gelegenen Außenstelle der ihm neu anvertrauten Abteilung auf. Erörtert wurden die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und der Außenstelle, insbesondere auch die Nutzung von Sportanlagen des Landkreises für die Ausbildung der Bayerischen Polizei. Landrat Thomas Ebeling hob dabei die seit Jahren bewährte gute Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und der Bereitschaftspolizei hervor. „Was in Nabburg nach dem Abzug des Bundesgrenzschutzes entwickelt wurde, kann sich sehen lassen“, lobte Ebeling. Dem neuen Abteilungsführer wünschte er eine stets glückliche Hand in seinem verantwortungsvollen Amt und überreichte als Dank für den Antrittsbesuch das aktuelle Landkreisbuch.