Kontrolle in Amberg 1,8 Promille – Fahrradfahrer mit Rotweinflasche in der Hand erwischt

Foto: 123rf.com

In nicht zu übersehbaren Schlangenlinien fuhr ein 63-jähriger Amberger am Mittwochnachmittag, 24. Juni, mit seinem Fahrrad die Regensburger Straße in Amberg entlang.