7.500 Euro Schaden Gabelstapler schlitzt geparkten Pkw auf

Ein Gabelstapler verursachte am Mittwoch, 24. Juni, gegen 15.45 Uhr, einen Sachschaden von rund 7.500 Euro. Das Gefährt schlitzte einen Pkw in Weiden buchstäblich auf wie eine Konservendose.

Weiden. Ein 20-jähriger Lenker eines Lkws wollte mit seinem Gefährt in der Dr.-von-Fromm-Straße in eine Einfahrt einfahren. Aufgrund der Enge der Straße scherte das Heck des Lkws bei der Kurvenfahrt etwas zu weit aus. Dies wäre aber gerade noch gut gegangen, wenn da nicht der Gabelstapler gewesen wäre, der am Heck des Aufliegers mitgeführt wurde. Dieser berührte nun einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw und schlitzte diesen von der Heckklappe bis zum B-Holm auf.

Verletzt wurde bei diesem Vorfall gottlob niemand. Der „geöffnete Pkw“ war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Fahrzeug wird derzeit auf rund 7.500 Euro geschätzt. Der Stapler blieb unbeschädigt.