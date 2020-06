Kennzeichenmissbrauch 36-Jähriger wollte mit Kurzzeitkennzeichen ins Ausland

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Mittwochabend, 24. Juni, kontrollierten die Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb einen 36-jährigen Franzosen, der mit einem Pkw auf der Autobahn A93 bei Gattendorf in Richtung Süden unterwegs war. An dem Fahrzeug waren sogenannte Kurzzeitkennzeichen angebracht, die fünf Tage gültig sind.