Unfall Motorrad-Fahrer prallt frontal gegen Lkw und wird leicht verletzt

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Mittwoch, 24. Juni, um 6.20 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Honda-Fahrer mit seinem Krad die Kreisstraße SAD10 in Pottenstetten in Burglengenfeld. Er kam hier, aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw.