An der Tankstelle 53-Jähriger verliert Geldbeutel und 57-Jähriger steckt ihn ein – 597 Euro Bargeld fehlen

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 23. Juni, betankte ein 53-jähriger Mann aus Nagel seinen Pkw an der Tankstelle neben der Bundesstraße B303 in Tröstau und verlor dabei nach dem Zahlen seinen Geldbeutel auf dem Tankstellengelände.