Kripo ermittelt Einbrecher versuchen, in ein Wohnhaus in Scheßlitz einzusteigen

Foto: 123rf.com

Ohne Beute flüchteten am Mittwochmorgen, 24. Juni, zwei bislang unbekannte Täter, die versucht hatten in ein Wohnhaus in Scheßlitz einzubrechen. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise.