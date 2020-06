Bußgeld verhängt Auto-Poser strandet genau vor dem Streifenwagen der Polizei

Einen sehr schlechten Platz hatte sich ein Amberger Stadtrundenfahrer am Dienstagabend, 23. Juni, für seine Poser-Einlage ausgesucht.

Amberg. Wie bei „Pleiten, Pech & Pannen“ kam ein 21-jähriger mit seinem Fahrzeug zum Großparkplatz eines Baumarktes in der Fuggerstraße angefahren und wollte sich mächtig vor den bereits eingetroffenen „Kollegen“ in Szene setzen. Er beschleunigte beim Einfahren in den Großparkplatz sein Fahrzeug schlagartig und ließ es mit aufheulendem Motor und quietschenden/durchdrehenden Reifen um die Kurve rutschen! Zu seinem Pech direkt vor den Streifenwagen der Ordnungshüter, die von einem Gebäude verdeckt gerade eines der getunten Fahrzeuge kontrollierten. Nachdem der verdutzte Auto-Poser aus seinem Fahrzeug „gebeten“ wurde, belehrten die Polizisten den jungen Herrn eindringlich über die Verhaltensregelns im öffentlichen Straßenverkehr. Um dem Gesagten auch Nachdruck zu verleihen wird der Führerscheinstelle das Verhalten des junge Fahrers mitgeteilt und zusätzlich gegen ihn ein erhebliches Bußgeld verhängt.