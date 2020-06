Zeugen gesucht Einbrecher nutzt Streifengang eines Sicherheitsmitarbeiters – Bargeld im vierstelligen Bereich aus Büro entwendet

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 25. Juni, gegen 2 Uhr, wurde in ein Büro auf dem Gelände einer Autovermietung in der Buchbinderstraße in Neunburg vorm Wald eingebrochen. Der Täter nutzte den Streifengang eines Sicherheitsmitarbeiters, schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Gebäudeinnere.