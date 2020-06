Ermittlungen Die Polizei sucht Zeugen für Schmierereien in Nittenau

Am vergangenen Wochenende wurde, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20. auf 21. Juni, in Nittenau am Ende des Jahnweg ein Bushäuschen und ein paar Mauern des Regentalgymnasiums besprüht.