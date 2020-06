Echte Schnapsidee 16-Jähriger fällt während der Fahrt von der Motorhaube eines Autos – schwere Kopfverletzungen

Foto: DRF Luftrettung

Sechs Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren kamen am Sonntag, 21. Juni, 1.40 Uhr, nach einer Feier auf die Idee, mit dem Pkw des 18-Jährigen um die Halle in Schönsee, in der sie gefeiert hatten, zu fahren.