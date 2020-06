Sachbeschädigung 16-Jähriger tickt aus

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 16-jähriger Schüler aus Schwandorf warf nach einem Streit in Freyung in Pfreimd am Freitag, 19. Juni, gegen 21.45 Uhr, mit einem Stein das Seitenfenster eines vor dem Anwesen geparkten Pkws ein. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß.