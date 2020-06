Die Polizei sucht Zeugen Türe zu einer unbewohnten Wohnung eingetreten

Foto: Ursula Hildebrand

Neben der bereits in der Straße „Am Fleischberg“ in Nabburg angezeigten Sachbeschädigung, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 16. auf 17. Juni, in einem leerstehenden Wohnhaus begangen worden war, wurde eine weitere Tat im nahe gelegenen Anwesen im Alten Brückenweg gemeldet.