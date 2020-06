Anzeige wegen Körperverletzung 34-Jähriger watscht 39-Jährige

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 17. Juni, gegen 17.30 Uhr, wollte sich eine 39-Jährige aus dem Stadtgebiet Neunburg in einer Gaststätte ein Getränk an der Bar bestellen.