Unfall in Schwandorf Stopp-Schild übersehen – ein Verletzter, über 20.000 Euro Schaden

Ein 81-Jähriger aus Schwandorf befuhr am Montag, 15. Juni, gegen 7.45 Uhr die Paul-von-Denis-Straße in Schwandorf in Richtung Regensburger Straße. Dort missachtete er das Stopp-Schild und bog nach links in die Regensburger Straße in Richtung Adenauer Brücke ein.