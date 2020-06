Körperverletzung Zwei Männer schlagen sich – gegen einen besteht ein Haftbefehl

Am Montagnachmittag, 15. Juni, um 16.10 Uhr schlugen sich zwei 28 und 29 Jahre alten Männer im Bereich einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Hof. Der Ältere trat den Jüngeren, der daraufhin seinem Kontrahenten mit der Faust in den Bauch boxte. Die beiden Männer verletzten sich bei der Auseinandersetzung gegenseitig.