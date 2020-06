Hinweise erbeten Unbekannte beschmieren Augustinus-Gymnasium in Weiden mit blauem Schriftzug

Unbekannte brachten in den Pfingstferien Schmierereien am Augustinus-Gymnasium in Weiden an. In unmittelbarer Nähe des Haupteinganges hinterließen sie in blauer Farbe den Schriftzug „Ultras 1. EVW!“. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.