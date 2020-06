Zeugen gesucht Einbrecher hebelt Fenster zu Büro auf und entwendet Geldkassette

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13. auf 14. Juni, wurde in eine Lagerhalle in Grasdorf in Schwarzhofen eingebrochen. Der Täter gelangte über eine unversperrte Tür in die Halle, hebelte dort ein Fenster zum Büro auf und entwendete aus einer Geldkassette einen vierstelligen Eurobetrag.