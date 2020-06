Feuerwehreinsatz 63-Jähriger will Roller starten – Roller gerät in Brand

Foto: 123rf.com

Ein 63-jähriger Bewohner der Perschener Straße in Nabburg wollte am Montag, 15. Juni, gegen 17.40 Uhr, seinen 36 Jahre alten Roller in der Garage starten. Beim Startvorgang geriet der Peugeot-Roller in Brand.