Technischer Defekt Garagenbrand greift auf Wohnhaus über

Foto: 123rf.com

Am Samstagvormittag, 13. Mai 2020, kam es in der Garage eines Einfamilienhauses in Poppenricht zu einem Brand, der auf das Wohnhaus übergriff und auch das benachbarte Haus beschädigte. Es wurde niemand verletzt.