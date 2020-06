Mit weißer Farbe 39-Jährige malt Zebrastreifen auf die Straße

Sachschaden in Höhe von 100 Euro richtete eine Frau am Sonntagnachmittag, 14. Juni, auf einer Straße in Saalenstein in Köditz an, indem sie einen Zebrastreifen malte.