Anzeige erstattet „Umbauaktion“ an VW Golf fliegt bei Kontrolle auf

Foto: Hoppe/123rf.com

Ein VW-Golf-Fahrer wurde am Sonntagnachmittag, 14. Juni, im Stadtgebiet von Naila einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass am Golf eine neue Felgen-/Reifenkombination aufgezogen wurde, die nicht in Verbindung mit dem Fahrwerk abgenommen wurde.