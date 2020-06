Auffahrunfall Opel-Fahrerin übersieht Lkw – zwei Personen leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Eine 43-jährige Frau aus München befuhr am Freitag, 12. Juni, um 15.45 Uhr, mit ihrem Opel in Teunz die Gemeindestraße von Zeinried in Richtung Bundesstraße B22. Dabei übersah sie den an der Kreuzung verkehrsbedingt wartenden Lkw mit Anhänger, den ein Mann aus Teunz lenkte und fuhr hinten auf.