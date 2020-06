Erziehungsberechtigte verständigt 17-Jähriger ist wohl mit Kontrolle nicht einverstanden und beleidigt Grenzpolizisten

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Da er wohl mit der Polizeikontrolle nicht einverstanden war, beleidigte ein 17-jähriger Schwarzenbacher in Selb zwei Beamte der Grenzpolizei Selb. Der Jugendliche war am Sonntagvormittag, 14. Juni, als Insasse eines Taxis unterwegs und in eine Kontrolle der Schleierfahnder geraten.