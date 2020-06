Zeugenaufruf Schuppen des Tretbootverleihs am Murner See aufgebrochen

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

In der Zeit von Donnerstag, 11. Juni, 17.30 Uhr, bis Samstag, 13. Juni, 10.30 Uhr, riss ein bislang unbekannter Täter die Türe des Holzschuppens des Tretbootverleihs am Murner See in Wackersdorf auf. Durch die angewandte Gewalt brach das Schließblech aus dem Holzrahmen.