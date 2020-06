Polizei bittet um Hinweise Transporter-Fahrer kramt im Fußraum – 51-Jähriger muss ausweichen

Foto: 123rf.com

Ein 51-Jähriger aus Schwandorf befuhr am Samstag, 13. Juni, gegen 15.30 Uhr, die Kreisstraße SAD5 von Münchshofen in Teublitz in Richtung Bubach in Schwandorf. Kurz vor Bubach kam ihm ein weißer Transporter entgegen. Der 51-Jährige konnte erkennen, dass der Fahrer des Transporters im Fußraum kramte und aus Unachtsamkeit mit dem Fahrzeug auf seine Fahrbahnseite fuhr.