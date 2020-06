Zeugen gesucht Randalierende Gruppe im Weidener Ortsteil Stockenhut unterwegs – Polizei findet „Softair“-Waffe

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 12. auf 13. Juni, wurde der Polizei gegen 1 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen eine dreiköpfige, randalierende Personengruppe in der Königsberger Straße in Weiden mitgeteilt. Laut Zeugen hätten die Personen Steine gegen ein geparktes Autos geworfen.