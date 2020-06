1,1 Promille Betrunkener Rollerfahrer stürzt alleinbeteiligt

Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 12. auf 13. Juni, teilten Zeugen der Polizei gegen 1 Uhr einen gestürzten Rollerfahrer in der Weigelstraße in Weiden mit. Die eintreffende Streifenbesatzung der Polizei Weiden konnte am Unfallort feststellen, dass der 62-jährige Rollerfahrer alleinbeteiligt und ohne jegliche Fremdeinwirkung mit seinem Zweirad gestürzt war.