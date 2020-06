Unfallflucht Unbekannter Autofahrer demoliert Randstein einer Tankstelle

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstagmorgen, 13. Juni, zwischen 7 und 9.20 Uhr betankte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer sein Fahrzeug an der Aral-Tankstelle in der Amberger Straße. Beim Verlassen des Tankstellenbereichs fuhr er aus bislang unbekannten Gründen über den Randstein, der Tankstellengelände und Gehweg voneinander trennen.