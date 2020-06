Ladendiebstahl der anderen Art 39-Jährige lässt sich ordentlich an der Wurst- und Fleischtheke bedienen und bezahlt dann nicht

Foto: phovoir/123rf.com

Mit einem Ladendiebstahl der etwas anderen Art hatte eine Streifenbesatzung der Weidener Polizei am Freitagvormittag, 12. Juni, zu tun. Gegen 11 Uhr entwendete eine 39-jährige Frau aus einem Verbrauchermarkt in der Robert-Bosch-Straße in Weiden diverse Fleisch- und Wurstwaren im Wert von rund 60 Euro.