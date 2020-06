Unfall in Schwarzenfeld Betrunkener Radfahrer schert aus und kollidiert mit einem Mofafahrer

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstag, 13. Juni, gegen 19 Uhr, befuhren ein 20-jähriger Radfahrer und ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades – beide aus Schwarzenfeld – die Straße am Langen Graben in Schwarzenfeld. Der 17-Jährige setzte zum Überholen an und befand sich gerade neben dem Radfahrer als dieser urplötzlich nach links ausscherte und gegen den Kradfahrer stieß.