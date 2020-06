2.000 Euro Schaden Pkw-Fahrer übersieht Krad im Kreuzungsbereich – Krad-Fahrer leicht verletzt

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Freitag, 12. Juni, gegen 14.50 Uhr, fuhren zwei Kradfahrer von Kröblitz Richtung Mitteraschau in Neunburg vorm Wald. Am Ortseingang von Mitteraschau wollte ein 76-jähriger Pkw-Fahrer die Kreuzung überqueren, ließ den ersten Motorradfahrer noch passieren, übersah jedoch das zweite Krad und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.