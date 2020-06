Lebensmittel in der Tasche Ladendieb in Wernberg-Köblitz auf frischer Tat ertappt

Ein ausländischer 30-jähriger Kunde eines Lebensmittelmarktes in der Klaus-Conrad-Straße in Wernberg-Köblitz wurde am Freitag, 12. Juni, gegen 13.40 Uhr, dabei ertappt, wie er den Kassenbereich passieren wollte, ohne seinen „Einkauf“ zu bezahlen.