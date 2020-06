Gewinn vorgegaukelt Telefonbetrüger scheitert an einer cleverer Seniorin aus Amberg

Foto: lev dolgachov/123rf.com

Am Mittwoch, 10. Juni, gegen 17.30 Uhr, rief ein Betrüger bei einer 74-jährigen Ambergerin an und gaukelte ihr einen Geldgewinn vor, um an persönliche Daten der Frau zu gelangen.