Weit über 2 Promille Beim Diebstahl mehrerer Dosen Bier erwischt

Foto: Pedro Salaverria/123rf.com

Am Mittwoch, 10. Juni, gegen 12 Uhr, wurde ein 40-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet Neunburg vorm Wald in einem Verbrauchermarkt in der Dorrerstraße beim Diebstahl mehrerer Dosen Bier erwischt.