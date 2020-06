Hinweise erbeten Unbekannter fährt Markierungspfosten um und macht sich aus dem Staub

Am Mittwoch, 10. Juni, zwischen 13.45 Uhr bis 15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Markierungspfosten in Unteraschau in Neunburg vorm Wald.