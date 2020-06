Trotz Kontaktbeschränkung Fünf Männer feiern lautstark auf dem Spielplatz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 11. auf 12. Juni, wurde der Polizeiinspektion Schwandorf eine lautstarke Party auf dem Spielplatz am Ochsentradweg in Schwandorf mitgeteilt.