Fahrzeugschlüssel sichergestellt 50-jähriger Skoda-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Am Dienstag, 9. Juni, gegen 12.30 Uhr, wurden ein 50-jähriger Mann und dessen Skoda Octavia in der Egerstraße in Schirnding durch Beamte der Polizei Marktredwitz einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten fest.