Zeugen gesucht Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Einen Zigarettenautomaten brachen unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Ossecker Straße in Hof auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Hof. Im Zeitraum von Montag, 8. Juni, 19 Uhr, bis Dienstagmorgen, 9. Juni, 7 Uhr, hebelten Unbekannte den Zigarettenautomat von einer Wand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ossecker Straße. Den Automaten hieften sie ins Erdgeschoss des Anwesens und brachen ihn auf. Die Höhe der Beute ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Außerdem gingen die Einbrecher auch einen Getränkeautomaten im Anwesen an. Da dieser leer war, konnten sie dort keine Beute machen. An den beiden Automaten richteten sie Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an.

Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Geräusche oder Beobachtungen im Mehrfamilienhaus in der Ossecker Straße gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/ 7040 in Verbindung zu setzen.