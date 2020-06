Polizei sucht Zeugen Unbekannter klaut Smartwatch, während Besitzer im Fitnesstudio trainiert

Foto: 123rf.com

Kaum öffnen die Türen der Fitnessstudios wieder, wird eine Uhr entwendet. Am Montag, 8. Juni, um 13 Uhr, tat ein 19-Jähriger aus Oberkotzau etwas für seine Gesundheit in einem Fitnessstudio in der Hans-Böckler-Straße in Hof. Nach einer Stunde beendete er sein Training und bemerkte, dass seine graue Armbanduhr der Marke „Apple“ verschwunden war.