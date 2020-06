Hinweise erbeten Ortstafel der Stadt Oberviechtach gewaltsam umgebogen

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter bog in der Zeit von Samstag, 6. Juni, 20 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 15.45 Uhr, am Ortseingang von Oberviechtach in der Schönseer Straße das Rohr mit der Ortstafel gewaltsam um.