Verkehrsunfall Pkw-Fahrerin erfasst Kind auf Fahrrad

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag, 9. Juni, an der Kreuzung Ettmannsdorfer Straße/Güterhallenstraße in Schwandorf. Die 74-jährige Lenkerin eines Opel Corsa wollte von der Güterhallenstraße kommend nach links in die Ettmannsdorfer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen neunjährigen Jungen auf seinem Fahrrad, der die Ettmannsdorfer Straße an der dortigen Lichtzeichenanlage überqueren wollte.