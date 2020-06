Im Kreisverkehr VW-Fahrer übersieht E-Bike-Fahrer – E-Bike-Fahrer muss stark bremsen und stürzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 9. Juni, gegen 7 Uhr, wollte ein 36-jähriger VW-Fahrer aus Eschlkam in den Kreisverkehr an der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald einfahren und übersah hierbei einen im Kreisverkehr fahrenden 77-jährigen E-Bike-Fahrer aus dem Stadtgebiet.