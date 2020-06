Hinweise erbeten Dieb klaut Stampfer aus Garten in Neunburg vorm Wald

Foto: 123rf.com

Am Wochenende, 6. und 7. Juni, wurde aus dem Garten eines Einfamilienhauses in Warberg in Neunburg vorm Wald ein Stampfer der Marke Wacker im Wert von 400 Euro entwendet.