Zettel mit PIN im Geldbeutel Zwei ältere Damen werden Opfer von Taschendieben – Polizei sucht Zeugen

Foto: 123rf.com

Aus der Handtasche einer 89-Jährigen entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse. Ereignet hat sich diese Tat am Samstag, 6. Juni, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, in einem Supermarkt in der Robert-Bosch-Straße in Weiden.