Zeugen gesucht Unbekannte beschmieren frisch gestrichene Mauern der Realschule in Weiden

Foto: Ints Vikmanis/123rf.com

Unbekannte beschmierten in der Zeit von Freitag, 5. Juni, 12 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 9 Uhr die frisch gestrichenen Mauern der Seiteneingänge der Realschule in Weiden. Sie brachten Schriftzüge in schwarzer Farbe an. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.