Unfallflucht Pkw-Fahrerin bemerkt nach dem Einkauf in einem Supermarkt Schaden an der linken vorderen Stoßstange

Foto: 123rf.com

Eine Frau aus Oberviechtach parkte am Montag, 8. Juni, zwischen 17.55 Uhr und 18.05 Uhr, während eines Einkaufs im Supermarkt in der Muracher Straße in Oberviechtach ihren schwarzen Mitsubishi auf dem Parkplatz vor dem Geschäft. Bei der Rückkehr bemerkte sie einen Schaden an der linken vorderen Stoßstange.