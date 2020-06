Beim Einbiegen übersehen Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 8. Juni, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich in Trisching in Schmidgaden ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin und eine Pkw-Fahrerin beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 66-Jährige mit ihrem Fahrrad vom Gewerbegebiet Trisching aus nach links auf die Amberger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den Fiat, der von einer 35-Jährigen geführt wurde.