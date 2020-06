Polizei ermittelt Unfallflucht in Wernberg-Köblitz – Sattelzugmaschine touchiert geparkten Lkw

Foto: 123rf.com

Am Montagabend, 8. Juni, stellte ein 47-jähriger Lkw-Fahrer sein Gespann auf dem Lkw-Parkplatz des Autohofes in der Keplerstraße in Wernberg-Köblitz ab. Am nächsten Morgen, gegen 4.50 Uhr, fuhr eine Sattelzugmaschine mit Autotransportauflieger los und touchierte hierbei den geparkten Lkw an der rechten Seite.